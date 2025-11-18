Policjanci z Kurowa pomogli seniorowi w potrzebie Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj Policyjna służba to przede wszystkim niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Najczęściej wiąże się ona z zapewnieniem bezpieczeństwa, jednak czasem może mieć też inny charakter. Właśnie taka była interwencja, którą w niedzielę przeprowadzili policjanci z komisariatu w Kurowie. Mundurowi przygotowali częściowo niepełnosprawnemu, samotnemu 67-latkowi posiłek oraz nakarmili jego psa. O potrzebie pomocy seniorowi powiadomili właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej. Apelujemy - nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy są niesamodzielni i mogą potrzebować naszej pomocy.

W niedzielę, 16 listopada policjanci z Komisariatu Policji w Kurowie otrzymali informację, że na terenie gminy Kurów mieszka samotny 67-letni mężczyzna, który z powodu częściowej niepełnosprawności nie jest w stanie samodzielnie zadbać o siebie, w tym przygotować sobie posiłku.

Sierżant sztabowy Łukasz Kęsik i starszy sierżant Kacper Stasiak pojechali pod wskazany adres i potwierdzili, że mieszkający tam 67-latek faktycznie jest samotny i wymaga pomocy. Mężczyzna był wcześniej objęty pomocą instytucjonalną, ale zrezygnował z niej chcąc być samodzielnym. Niestety, okazało się, że pewnych czynności ze względu na częściową niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie zrobić i w efekcie na weekend został ze wszystkim sam. Policjanci rozeznali się w sytuacji i postanowili sami przygotować mężczyźnie ciepły posiłek oraz zadbać o jego psa.

Przygotowali 67-latkowi gorący obiad, dzieląc się tym, co mieli ze sobą oraz korzystając z uprzejmości znajomych przygotowali posiłek dla jego psa. Przede wszystkim jednak zapewnili seniorowi obecność drugiego człowieka, uwagę i chwilę rozmowy, co było dla niego najważniejsze. Przekonali go także, że nie warto rezygnować z pomocy instytucji takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast dobrze jest skorzystać z porad i pomocy osób kompetentnych i doświadczonych w pomaganiu. Aby 67-latek mógł stale liczyć na pomoc w codziennym funkcjonowaniu, w poniedziałek policjanci skontaktowali się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej i przekazali informację o jego potrzebach.

Apelujemy - nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie czy uchronić kogoś przed wychłodzeniem, głodem, samotnością.

Informacje o osobach potrzebujących pomocy można również przekazać dzielnicowemu lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.