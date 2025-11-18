Pomoc przyszła na czas Data publikacji 18.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i zdecydowanemu działaniu policjantów ze Śródmieścia oraz policjanta Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze ściągnęli z krawędzi mostu 16-latka, będącego w kryzysie emocjonalnym. Zdeterminowani funkcjonariusze złapali nastolatka, przeciągnęli za barierę oraz zabrali w bezpieczne miejsce. Uratowany gdańszczanin został przekazany pod opiekę służbom medycznym.

W piątek wieczorem dyżurny gdańskiej komendy odebrał zgłoszenie, że w kierunku mostu na ul. Siennickiej idzie 16-latek, który chce targnąć się na swoje życie. Liczyła się każda sekunda. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z komisariatu na Śródmieściu, st.post. Dominika Suskęi st.post. Seweryna Stenkę. Jeden z policjantów nawiązał kontakt telefoniczny z młodym czowiekiem będącym w kryzysie emocjonalnym, aby ustalić jego dokładną lokalizację. W akcję zaangażowali się również funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Policjanci bardzo szybko znaleźli się na ul. Siennickiej i tam zobaczyli nastolatka, który stał po zewnętrznej stronie barierki mostu. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania, dlatego st. post. Dominik Suska, st. post. Seweryn Stenka i sierż. Jakub Wydrowski z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku podbiegli do 16-latka, ściągnęli go za barierkę i zabrali w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze zaopiekowali się nastolatkiem i udzielili mu wsparcia psychicznego aż do przyjazdu ratowników medycznych. Wezwana na miejsce załoga pogotowia zabrała 16-latka do szpitala.

Pamiętaj, w przypadku kryzysu emocjonalnego można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku. Jeśli widzisz, że twoja znajoma, znajomy jest smutny, przygnębiony to zapytaj, jak możesz pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul jej bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Szukaj pomocy również w instytucjach pomocowych.