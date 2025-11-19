Pierwsze specjalistyczne szkolenie dotyczące zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 27–31 października odbyła się pierwsza edycja specjalistycznego szkolenia realizowanego w ramach projektu „Zwalczanie przestępczości narkotykowej poprzez zwiększenie efektywności działań Policji w zakresie ujawniania i likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych”. W szkoleniu uczestniczyły wyspecjalizowane czteroosobowe zespoły z garnizonów: stołecznego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Jest to początek intensywnego cyklu szkoleń, który do 2027 roku obejmie łącznie 280 funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Pięciodniowe szkolenie zostało podzielone na dwa bloki.

Część teoretyczna, trwająca trzy dni, miała miejsce w Mrągowie. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę m.in. w zakresie:

charakterystyki nielegalnych laboratoriów w Polsce i Unii Europejskiej oraz zasad współpracy międzynarodowej,

prekursorów narkotykowych i metod syntezy substancji syntetycznych,

zagrożeń występujących na miejscu nielegalnej produkcji oraz zasad stosowania środków ochrony indywidualnej,

taktyki i technik prowadzenia działań operacyjnych oraz neutralizacji laboratoriów.

Kolejne dwa dni przeznaczono na intensywne ćwiczenia praktyczne w pracowniach Akademii Policji w Szczytnie. Na potrzeby szkolenia odtworzono tam w pełni wyposażone, nielegalne laboratoria, co pozwoliło uczestnikom przećwiczyć procedury w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

W szkoleniu uczestniczyły czteroosobowe zespoły złożone z funkcjonariusza dochodzeniowo-śledczego, policjanta operacyjnego, technika kryminalistyki oraz biegłego chemika. Taki skład odzwierciedla kompleksowe podejście do problematyki zwalczania nielegalnej produkcji narkotyków.

Merytoryczny nadzór nad zajęciami sprawowali doświadczeni trenerzy - specjaliści z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Akademii Policji w Szczytnie, Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. CLKP reprezentowała biegła z zakresu badań chemicznych, Jowita Polak.

Realizacja szkolenia pozwoliła uczestnikom nie tylko poszerzyć wiedzę, lecz także przećwiczyć w bezpiecznych warunkach procedury wykorzystywane podczas realnych działań. Zdobyte umiejętności przełożą się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz skuteczniejsze wykrywanie i likwidowanie miejsc nielegalnej produkcji narkotyków syntetycznych.

Szkolenie stanowi ważny element długofalowych działań Policji ukierunkowanych na ograniczanie przestępczości narkotykowej w Polsce.

(CLKP / mw)