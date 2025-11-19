Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa korupcyjne Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prowadzą postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy realizacji zamówień publicznych związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego. Zarzuty o charakterze korupcyjnym usłyszał 65-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania lub obietnicy przyjęcia korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów i Krosno.

22 października br., policjanci Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie przeprowadzili przeszukania na terenie prywatnych posesji i w siedzibach firm współpracujących z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także w jej oddziałach w Rzeszowie i Krośnie.

Policjanci zatrzymali 65-latka mającego związek ze sprawą. Mieszkaniec powiatu krośnieńskiego został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzut o charakterze korupcyjnym.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenia majątkowego w wysokości 15 tysięcy złotych.

W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono również mienie ruchome o łącznej wartości około 50 tysięcy złotych.

Mieszkańcowi powiatu krośnieńskiego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Rzeszowie / mw)