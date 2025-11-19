Mysłowicki policjant z kolejnymi sukcesami w pływaniu

Policjant z mysłowickiej komendy - podkom. Paweł Jankowski - po raz kolejny stanął na podium. Mysłowicki mundurowy wywalczył cztery złote i trzy srebrne medale podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Masters. Zawody odbyły się w dniach od 14 do 16 listopada w Gliwicach. To już kolejne sukcesy Pawła w tej dyscyplinie!