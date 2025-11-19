Mysłowicki policjant z kolejnymi sukcesami w pływaniu
Data publikacji 19.11.2025
Policjant z mysłowickiej komendy - podkom. Paweł Jankowski - po raz kolejny stanął na podium. Mysłowicki mundurowy wywalczył cztery złote i trzy srebrne medale podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Masters. Zawody odbyły się w dniach od 14 do 16 listopada w Gliwicach. To już kolejne sukcesy Pawła w tej dyscyplinie!
Mundurowy z mysłowickiej patrolówki osiągnął następujące wyniki::
- złoty medal w kategorii wiekowej 30-34 lat na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 25,42 s;
- złoty medal w kategorii wiekowej 30-34 lat na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 56,45 s; (rezultat lepszy od rekordu Polski masters w tej kategorii wiekowej);
- srebrny medal w kategorii wiekowej 30-34 lat na dystansie 100 metrów stylem dowolnym z rezultatem 51,10 s;
- srebrny medal w kategorii wiekowej 30-34 lat na dystansie 50 metrów stylem dowolnym z rezultatem 23,60 s;
- złoty medal w sztafecie 4x50 metrów stylem dowolnym mężczyzn;
- złoty medal w sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym mężczyzn;
- srebrny medal w sztafecie mieszanej 4x50 metrów stylem zmiennym.
To kolejny sukces naszego kolegi w tej dyscyplnie, więc gratulując, trzymamy kciuki za dalsze zwycięstwa!
(KWP w Katowicach / mw)