Niebezpieczny finał związku - 33-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Jaworzna zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który miał próbować pozbawić życia swoją byłą partnerkę, atakując ją i dusząc podczas jednej z awantur. Mężczyzna odpowie również za zniszczenie jej samochodu oraz kierowanie gróźb karalnych. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Policjanci kryminalni z komendy miejskiej w Jaworznie zakończyli prowadzone pod nadzorem prokuratury śledztwo, dotyczące poważnych przestępstw popełnionych wobec 33-letniej mieszkanki miasta. Do zdarzeń tych miało dochodzić w ostatnich miesiącach. Zawiadomienie o przestępstwie policjanci otrzymali 12 listopada i tego samego też dnia zatrzymali sprawcę.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że tłem konfliktu była narastająca agresja mężczyzny, związana z zakończeniem relacji partnerskiej, która narodziła się podczas wspólnej pracy. Kobieta pomogła mężczyźnie dając mu zatrudnienie. Sprawca, nie akceptując decyzji o rozstaniu, miał zachowywać się wobec kobiety agresywnie i natarczywie, a także kierować groźby pozbawienia życia. Podczas jednej z awantur mężczyzna zaatakował pokrzywdzoną podczas snu, dusząc ją w celu pozbawienia jej życia. Czyn ten przerwał małoletni syn pokrzywdzonej. W trakcie tego incydentu mężczyzna naruszył także i jego nietykalność cielesną. Ale to nie koniec. Agresja nie ustępowała, aż 12 listopada ze strony oprawcy padły kolejne groźby i doszło do uszkodzenia jej samochodu, a straty przekroczyły wartość strat powyżej 4 tysięcy złotych.

Kryminalni tego samego dnia zatrzymali 33-latka, a po zgromadzeniu materiału dowodowego przedstawili mu cztery zarzuty, w tym zarzut usiłowania zabójstwa, zniszczenia mienia, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Mężczyzna w przeszłości był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował agresora na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego więzienia.