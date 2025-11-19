Potrącenie pieszego - policjant po służbie udzielił pierwszej pomocy Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj We wtorkowe popołudnie na trasie Kluczbork- Kuniów doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierująca seatem potrąciła 38-letniego pieszego. Jako pierwszy na miejsce zdarzenia najechał będący po służbie st. post. Szymon Parkitny z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Policjant natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy pieszemu i polecił kierującej, aby niezwłocznie wezwała służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy. Pieszy z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Oleśnie.

We wtorek po godzinie 17.00 na trasie Kluczbork-Kuniów doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letnia kierująca seatem potrąciła poruszającego się środkiem jezdni 38-letniego mężczyznę. Jako pierwszy na miejsce zdarzenia najechał będący po służbie st. post. Szymon Parkitny z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Policjant natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy pieszemu i polecił kierującej, aby natychmiast wezwała służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie pieszy z urazem głowy i tułowia został przewieziony karetką do szpitala w Oleśnie. Niestety, mężczyzna nie posiadał żadnych elementów odblaskowych i szedł środkiem jezdni. Kierująca seatem w trakcie zdarzenia była trzeźwa. Mężczyźnie zlecono pobranie krwi do badań.

Przypominamy i apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz o noszenie elementów odblaskowych przez pieszych. Pamiętajmy - odblaski ratują nasze życie! Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 - 30 metrów. Osobę wyposażoną w elementy odblaskowe widać z odległości 150 metrów. Wielu tragedii dałoby się uniknąć, gdyby ich uczestnicy nosili elementy odblaskowe. Dbajmy o własne życie.

Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych o każdej porze dnia, także w terenie zabudowanym. Choć przepisy ruch drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych na pieszych, rowerzystów i motocyklistów w terenie zabudowanym, to pamiętajmy, że w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Szczególnie w okresie zimowym, apelujemy o zachowanie ostrożności również za kierownicą. Zmieniające się warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok i mokra nawierzchnia, powodują, że kierowcy jeszcze bardziej powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także innych uczestników ruchu. Dlatego apelujemy do wszystkich, zarówno do kierujących, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na drodze. Pamiętajmy również o tym, aby za kierownicę zawsze wsiadać wypoczętym. Zmęczenie powoduje, że nasza koncentracja za kierownicą jest znacznie osłabiona, a reakcje opóźnione. Chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a nawet życie.