Trzecia ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy
Zatrzymanie 1725 osób, zarówno obywateli Polski, jak i obcokrajowców - to efekt dwudniowej, ogólnopolskiej akcji, w której wzięło udział łącznie ponad 26 tys. funkcjonariuszy Policji. Działania, ukierunkowane na zatrzymanie jak największej liczby poszukiwanych, realizowane były we współpracy ze Strażą Graniczną. W ramach akcji zatrzymanych zostało 158 obcokrajowców.
W dniach 17 i 18 listopada 2025 roku przeprowadzono ogólnopolską akcję, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Przedsięwzięcie koordynowane było przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, a udział w nim wzięło łącznie 26 117 funkcjonariuszy Policji.
Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 1 725 osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 158 obcokrajowców, w tym 146 poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości (w 91 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 13 przypadkach Gruzji, w 7 Białorusi i w 35 obywatele pochodzący z innych krajów). W trakcie czynności policjanci zatrzymali także 12 poszukiwanych na podstawie europejskich nakazów aresztowania i czerwonych not Interpolu.
Czynności wykonywane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, gdyż jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. W wyniku tych działań ujawniono i zatrzymano 93 osoby, wobec których Policja skierowała wnioski do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Przygotowania do akcji prowadzone były przy współpracy wielu jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji.
Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane m.in. za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych. Wśród zatrzymanych znalazł się także obywatel Włoch, poszukiwany za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, w tym marihuany, haszyszu, kokainy, mefedronu, ekstazy oraz MDPV, który w przeszłości ukrywał się na terenie Kolumbii i Chile, był znany w środowisku włoskich pseudokibiców i posiadał 15-letni zakaz stadionowy we Włoszech.
Akcja ta zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju.
To już trzecia tego typu akcja służb w 2025 roku. W ramach wszystkich działań, w tym przeprowadzonych w dniach 13-14 lutego br. oraz 9-10 czerwca br., funkcjonariusze zatrzymali łącznie 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.
(Biuro Kryminalne KGP/ mw)
Informacje z województw:
- KWP w Białymstoku: Ogólnopolska akcja policji wymierzona w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości
- KWP w Bydgoszczy: Trzecia ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy w kujawsko-pomorskiem
- KWP w Gdańsku: 124 osoby poszukiwane zatrzymane na Pomorzu, podczas ogólnopolskiej akcji „Poszukiwany”
- KWP w Gorzowie Wielkopolskim: Lubuscy policjanci aktywni w ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej
- KWP w Kielcach: Ponad 100 poszukiwanych przekonało się o nieuchronności kary
- KWP w Krakowie: W Małopolsce, podczas ogólnopolskiej akcji „Poszukiwany” zatrzymano 219 osób
- KWP w Lublinie: Trzecia ogólnopolska akcja Policji "Poszukiwany". 104 osoby zatrzymane na Lubelszczyźnie
- KWP w Łodzi: Łódzcy policjanci uderzają w poszukiwanych – ponad setka zatrzymanych w dwudniowej ogólnopolskiej akcji
- KWP w Olsztynie: Ponad 50 poszukiwanych osób zatrzymanych na Warmii i Mazurach
- KWP w Opolu: Podsumowanie działań "Poszukiwany" i "Towar"
- KWP zs. w Radomiu: Kolejna ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy
- KWP we Wrocławiu: Ogólnopolska akcja poszukiwawcza policji – efekty działań na Dolnym Śląsku
- KSP: Ogólnopolskie działania Policji wymierzone w osoby ukrywające się przed polskimi organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości
Film Film: KWP w Gorzowie
Pobierz plik Film: KWP w Gorzowie (format mp4 - rozmiar 22.17 MB)