Trzecia ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Zatrzymanie 1725 osób, zarówno obywateli Polski, jak i obcokrajowców - to efekt dwudniowej, ogólnopolskiej akcji, w której wzięło udział łącznie ponad 26 tys. funkcjonariuszy Policji. Działania, ukierunkowane na zatrzymanie jak największej liczby poszukiwanych, realizowane były we współpracy ze Strażą Graniczną. W ramach akcji zatrzymanych zostało 158 obcokrajowców.

W dniach 17 i 18 listopada 2025 roku przeprowadzono ogólnopolską akcję, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Przedsięwzięcie koordynowane było przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, a udział w nim wzięło łącznie 26 117 funkcjonariuszy Policji.

Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 1 725 osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 158 obcokrajowców, w tym 146 poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości (w 91 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 13 przypadkach Gruzji, w 7 Białorusi i w 35 obywatele pochodzący z innych krajów). W trakcie czynności policjanci zatrzymali także 12 poszukiwanych na podstawie europejskich nakazów aresztowania i czerwonych not Interpolu.

Czynności wykonywane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, gdyż jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. W wyniku tych działań ujawniono i zatrzymano 93 osoby, wobec których Policja skierowała wnioski do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przygotowania do akcji prowadzone były przy współpracy wielu jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane m.in. za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych. Wśród zatrzymanych znalazł się także obywatel Włoch, poszukiwany za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, w tym marihuany, haszyszu, kokainy, mefedronu, ekstazy oraz MDPV, który w przeszłości ukrywał się na terenie Kolumbii i Chile, był znany w środowisku włoskich pseudokibiców i posiadał 15-letni zakaz stadionowy we Włoszech.

Akcja ta zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju.

To już trzecia tego typu akcja służb w 2025 roku. W ramach wszystkich działań, w tym przeprowadzonych w dniach 13-14 lutego br. oraz 9-10 czerwca br., funkcjonariusze zatrzymali łącznie 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.

(Biuro Kryminalne KGP / mw)

