Alkohol, sądowy zakaz i nielegalny pobyt Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Patrol ruchu drogowego z Inowrocławia zatrzymał do kontroli skodę. W pojeździe podróżowało pięciu obcokrajowców. Kierujący pojazdem jechał nietrzeźwy, miał pięć czynnych zakazów prowadzenia pojazdów i przebywał w Polsce nielegalnie. Stanął przed sądem i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z komisariatu w Gniewkowie doprowadzili do sądu 27-letniego obcokrajowca. Mężczyzna był zatrzymany w niedzielę (16 listopada) na terenie Gniewkowa, kiedy to kierował skodą i wiózł jeszcze czterech pasażerów. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że ma on blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. To nie wszystko.

Patrol ustalił również, że ten sam mężczyzna ma pięć czynnych zakazów kierowania pojazdami, ważnych do 2026, 2028, 2029 i 2033 roku. Wszystkie dotychczasowe postępowania, jakie miał prowadzone, wiązały się z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Ponadto okazało się, że na terenie Polski przebywa on nielegalnie. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie, gdzie również trzeźwiał.

27-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowych zakazów. Policjanci z Gniewkowa wystąpili do oskarżyciela z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Wczoraj (18 listopada) sprawę rozpatrzył sąd i zdecydował, że podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi kara do 5 lat za kratami. Ponadto, wobec cudzoziemca już ruszyła procedura o wydalenie go z kraju.

( KWP w Bydgoszczy / kp)

Film Alkohol, sądowy zakaz i nielegalny pobyt Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Alkohol, sądowy zakaz i nielegalny pobyt (format mp4 - rozmiar 37.31 MB)