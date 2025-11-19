Walcząc o każdą sekundę – resuscytacja podjęta przez policjantów Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Podczas wykonywania czynności służbowych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zostali poinformowani o osobie w stanie zagrożenia życia. Ich reakcja pozwoliła podjąć skuteczną akcję ratunkową przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

Funkcjonariusze wykonując czynności służbowe na ul. Rabsztyńskiej w Kluczach około godziny 10 zostali zatrzymani przez mężczyznę, który podjechał do patrolu i poinformował ich o osobie mogącej znajdować się w stanie zagrożenia życia – mężczyzna podczas wykonywania prac domowych miał upaść, stracić przytomność i nie oddychać. Patrol natychmiast udał się za mężczyzną, który miał wskazać miejsce tego zdarzenia. W trakcie dojazdu dyżurny jednostki potwierdził zgłoszenie dotyczące podejrzenia zatrzymania krążenia.

Po dotarciu na miejsce policjanci zastali nieprzytomnego mężczyznę, u którego nie było ani oddechu, ani wyczuwalnego tętna oraz właściciela posesji próbującego udzielić pomocy poszkodowanemu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli resuscytację, prowadząc ją do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Użycie AED przez ratowników medycznych przywróciło mężczyźnie czynności życiowe.

Po przejęciu przez ratowników mężczyzna został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Nie bądź obojętny – szybka reakcja może uratować życie. W sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia pamiętaj o podstawowych zasadach pierwszej pomocy:

Sprawdź, czy miejsce jest dla ciebie bezpieczne,

Sprawdź, czy poszkodowany reaguje,

Udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddech,

Zadzwoń pod numer alarmowy 112,

Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej,

Wykonaj dwa wdechy ratownicze (można odstąpić od wykonania sztucznego oddychania),

Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu pogotowia.

Każda sekunda ma znaczenie!