Bankowcy dla CyberEdukacji: Business Email Compromise Data publikacji 20.11.2025 Oszustwa typu Business Email Compromise (BEC) to metoda wyłudzania pieniędzy od firm poprzez podszywanie się pod kontrahentów, dostawców, a nawet członków zarządu. Obejrzyj filmik z udziałem Tomasza Oświecińskiego i dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.

Jak działa oszustwo typu BEC?

Cyberprzestępca wysyła do działu finansów firmy wiadomość e-mail, w której podszywa się pod prezesa, dyrektora lub kontrahenta i prosi o pilną płatność na nowy numer rachunku, przelanie kolejnej transzy do dostawcy oraz zachowanie pełnej poufności – tak, by nikt inny w firmie nie został o tej dyspozycji poinformowany.

Adres nadawcy jest zwykle łudząco podobny do prawdziwego – różni się jedną literą czy znakiem. Zdarza się też, że oszuści przejmują prawdziwe konto mailowe kontrahenta, co sprawia, że wykrycie oszustwa jest wyjątkowo trudne.

Tomasz Oświeciński ostrzega: „Sprawdzaj, nawet jeśli pisze do ciebie prezes”

„Moja ciocia Tereska z działu finansów dostała maila niby od prezesa. Pilna płatność, nowy numer konta – wszystko wyglądało jak prawdziwe. Przelała kilkadziesiąt tysięcy i dopiero później okazało się, że to był oszust. Mordeczki, uczcie się na cudzych błędach – nawet jeśli pisze do was prezes wszystkich prezesów, zawsze sprawdzajcie, czy to naprawdę on” – mówi Tomasz Oświeciński, ambasador kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać oszustom:

Jak chronić się przed oszustwami BEC?

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją apelują:

Zawsze weryfikuj przelewy i zmiany numerów kont – najlepiej telefonicznie

Nie działaj pod presją czasu – to klasyczna taktyka oszustów

Uważnie sprawdzaj adres e-mail nadawcy – literówka może oznaczać fałszywą tożsamość

Zwracaj uwagę na prośby o dyskrecję – mogą świadczyć o próbie manipulacji

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.

