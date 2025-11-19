Grozili ekspedientce siekierą i przedmiotem przypominającym broń - napastnicy zatrzymani przez policjantów Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Dwóch mężczyzn wtargnęło do sklepu w gminie Niegosławice i groziło ekspedientce pozbawieniem życia, kierując w jej stronę siekierę oraz przedmiot przypominający pistolet. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzn i zatrzymali ich kilka minut po zdarzeniu. Obaj usłyszeli zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 16 listopada br., do sklepu spożywczego w gminie Niegosławice wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie siekierę oraz przedmiot przypominający broń palną. Napastnicy grozili ekspedientce pozbawieniem życia, wymachując niebezpiecznymi przedmiotami. Kobieta zaalarmowała służby, a na miejsce w trybie pilnym skierowano patrol Policji. Przed przyjazdem funkcjonariuszy mężczyźni oddalili się ze sklepu.

Policjanci po upewnieniu się, że kobieta jest bezpieczna i nie potrzebuje pomocy medycznej, ustalili tożsamość agresorów oraz miejsce, w którym mogą przebywać. Kilka minut później funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Szprotawie zatrzymali dwóch mężczyzn w wielu 37 i 44 lat. Znaleziono przy nich przedmioty, przy użyciu których grozili pracownicy sklepu. Podejrzani zostali zatrzymani, a po wykonaniu z nimi wszystkich czynności, usłyszeli zarzut kierowania wspólnie i w porozumieniu gróźb karalnych. Zgodnie z artykułem 190 kodeksu karnego przestępstwo to jest zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia przeznaczenia oraz legalności zabezpieczonego przedmiotu.

( KWP w Gorzowie / mw)