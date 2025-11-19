Zatrzymany mężczyzna poszukiwany ENA za zlecenie zabójstwa Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu doprowadzili do zatrzymania 48-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi w tym trzema europejskimi nakazami aresztowania. Mężczyzna ukrywając się za granicą unikał kary więzienia m.in. za zlecenie zabójstwa.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzą poszukiwania osób w sprawach dotyczących popełnienia najpoważniejszych przestępstw. W tej grupie często znajdują się osoby, które od wielu lat ukrywają się za granicą, chcąc w ten sposób uniknąć odpowiedzialności karnej.

Dzięki współpracy policji różnych krajów w ramach sieci ENFAST poszukiwani przestępcy nie mogą spać spokojnie.

Jednym z przykładów takiej współpracy jest sprawa 48-latka z Konina, który w kilku postępowaniach sądowych został prawomocnie skazany na łączną karę kilkunastu lat pozbawienia wolności za przestępstwa kryminalne, w tym za zlecenie zabójstwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, pobicie. Po uprawomocnieniu się wyroków mężczyzna wyjechał za granicę i zaczął ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na terenie Królestwa Niderlandów. Sądy i prokuratury w Polsce wydały za nim łącznie 5 listów gończych w tym 3 europejskie nakazy aresztowania.

W kwietniu 2019 roku sprawą poszukiwań 48-latka zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy działając w sieci ENFAST ustalili miejsce przebywania poszukiwanego.

31 maja br. holenderska policja zatrzymała go w ustalonym miejscu. Mężczyzna nie próbował uciekać i nie stawiał oporu przy zatrzymaniu.

Po dopełnieniu wszelkich procedur holenderski sąd zdecydował o wydaniu poszukiwanego stronie polskiej. 7 listopada mężczyzna przekroczył bramę warszawskiego zakładu karnego.

Sieć ENFAST czyli europejska sieć współpracy Policji zajmuje się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania. Funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej od kilkunastu lat. Policjanci należący do sieci współpracują na co dzień z EUROPOL-em, INTERPOL-em i krajami partnerskimi spoza UE. Polskie przedstawicielstwo sieci ENFAST znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.