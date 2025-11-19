Mistrzostwa Europy Policji w Biegach Przełajowych Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 16-19 listopada br. w miejscowości Soest (Niderlandy) odbyły się Mistrzostwa Europy Policji w Biegach Przełajowych. Udział w mistrzostwach wzięła Reprezentacja Polskiej Policji w lekkoatletyce.

Gospodarze na dzień zawodów przygotowali bardzo trudną leśno-piaszczystą trasę na dystansie 10 km (4 pętle 2,5 km). W rywalizacji wzięło udział 20 państw, które zgłosiły do współzawodnictwa indywidualnego łącznie 177 biegaczy w tym 99 mężczyzn oraz 73 kobiety.

Równocześnie odbywało się współzawodnictwo drużynowe, w którym wzięło udział wśród mężczyzn 17 reprezentacji oraz wśród kobiet 14 reprezentacji. Polska reprezentacja przyjechała do Niderlandów w składzie 6 mężczyzn (Maciej Wojciechowski, Henryk Warzecha, Damian Skupiński, Paweł Wylężek, Adrian Kępka i Rafał Stachowski) oraz 5 kobiet (Monika Stachowska, Iwona Gnap, Dominika Bełka, Beata Szatka, Julia Duda).

O godzinie 10:00 pierwsze z linii startu wystartowały kobiety, które świetnym stylu zaakcentowały powrót polskiej Policji do współzawodnictwa europejskiego, Monika Stachowska wywalczyła indywidualnie medal brązowy ustępując jedynie dwóm zawodniczkom z reprezentacji niemieckiej Policji. Wysokie lokaty indywidualne pozostałych reprezentantek pozwoliły na uplasowanie się na trzecim miejscu wśród żeńskich drużyn i zdobycie brązowego medalu. Przed naszą reprezentacją uplasowały się drużyny z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Ten ogromny sukces znakomicie wpisuje się w uczczenie 100-lecia kobiet w polskiej Policji.

Występ mężczyzn rozpoczął się o godzinie 11:15, poziom współzawodnictwa zapowiadał się bardzo wysoki, organizator przed rozpoczęciem startu przedstawiał zawodników, którzy na poziomie międzynarodowym osiągali wcześniej wybitne sukcesy we współzawodnictwie pozapolicyjnym. Z naszych reprezentantów najwyższe miejsce zajął Henryk Warzecha (15 miejsce), pozostali reprezentanci uplasowali się w bliskich sobie pozycjach w połowie stawki. Występ całej reprezentacji męskiej pozwolił na zajęcie wysokiego 6. miejsca wśród siedemnastu zgłoszonych drużyn. Najlepszymi męskimi drużynami okazały się reprezentacje Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które zdominowały rywalizację drużynowo oraz indywidualnie.