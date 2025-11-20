48-latek odpowie za nękanie mieszkanki Jasła Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Rzeszowscy policjanci zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o stalking. Mieszkaniec powiatu jasielskiego przez ponad rok, za pośrednictwem Internetu uporczywie nękał znaną mu osobiście kobietę. Wysyłał do niej wiadomości tekstowe oraz dźwiękowe. Nachodził ją też w miejscu pracy. Za takie zachowanie może mu grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z referatu do walki z przestępczością komputerową rzeszowskiej komendy, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ustalali okoliczności przestępstwa popełnionego na szkodę mieszkanki Jasła. Kobieta zawiadomiła, że od kilkunastu miesięcy, wbrew jej prośbom, za pośrednictwem Internetu kontaktuje się z nią mężczyzna. Kontakty te były na tyle dla niej uciążliwe, że zaczęła z tego powodu odczuwać dyskomfort. Pomimo, że kierowane do niej wiadomości na znanym portalu społecznościowym, nie zawierały treści negatywnych, z uwagi na ich częstotliwość, zaczęły wzbudzać u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia. Nawet zablokowanie internetowego intruza nic nie dało. Mężczyzna zakładał nowe konta, z których wysyłał nie tylko wiadomości, ale również utwory dźwiękowe. W sumie takich kont miał co najmniej pięć. Kiedy mężczyzna zaczął pojawiać się w miejscu jej pracy, kobieta zaczęła odczuwać lęk.

31-latka zdecydowała się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia na jej szkodę przestępstwa stalkingu.

Powiadomieni o wszystkim rzeszowscy policjanci z referatu do walki z przestępczością komputerową, przystąpili do ustalania sprawcy czynu. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego, którego policjanci zatrzymali na początku listopada. W chwili zatrzymania mężczyzna był kompletnie zaskoczony. Jak ustalili funkcjonariusze, jeszcze dzień wcześniej, wysyłał do niej kolejne wiadomości.

48-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator przesłuchał go i przedstawił mu zarzut uporczywego nękania pokrzywdzonej poprzez wielokrotne wysyłanie do niej wiadomości tekstowych poprzez zakładane konta na znanym portalu społecznościowym oraz nachodzenie jej w miejscu pracy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania i jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Przestępstwo stalkingu uregulowane jest w art. 190 a kodeksu karnego. Stalking polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej oraz wzbudzaniu u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo też istotnego naruszania jej prywatności.