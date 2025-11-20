Trafika ponownie skuteczna – policyjny pies doprowadził do odnalezienia zaginionego 34-latka Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkim działaniom policjanta i pracy psa służbowego Trafiki odnaleziono zaginionego mężczyznę, którego życie mogło być zagrożone.

Policjant został powiadomiony o zaginięciu 34-letniego pacjenta jednego z lokalnych szpitali. Jak przekazali lekarze, jego stan zdrowia mógł zagrażać życiu, a samodzielne oddalenie się ze szpitala zwiększało ryzyko wychłodzenia – na zewnątrz panowało zaledwie 5°C.



Po zabezpieczeniu rzeczy należących do zaginionego do pracy przystąpiła Trafika wraz z przewodnikiem. Pies podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do jednego z przystanków tramwajowych. Dalsze ustalenia wskazywały, że 34-latek mógł być widziany w rejonie dworca kolejowego.

Policjant, prowadząc rozmowy z osobami oczekującymi na pociąg, potwierdził ten trop i ustalił, że mężczyzna może znajdować się na pobliskiej ulicy. To właśnie tam razem z Trafiką odnalazł zaginionego.

Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił mu pomocy i przewiózł go do szpitala. Dzięki zaangażowaniu policjanta oraz pracy Trafiki poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Jeśli zauważysz osobę, której zachowanie lub stan może wskazywać na zagrożenie życia lub zdrowia — reaguj i powiadom służby pod numerem 112.