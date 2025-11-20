Z komina wydobywał się ogień - policjanci uratowali seniorkę przed pożarem Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci międzyrzeckiej drogówki zauważyli ogień wydobywający się z komina jednego z domów. Natychmiast zareagowali i wyprowadzili w bezpieczne miejsce 79-letnią kobietę. Wezwali także strażaków, który ugasili pożar. Szybka reakcja stróżów prawa zapobiegła tragedii.

We wtorek (18 listopada) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu: młodszy aspirant Natalia Poznańska oraz sierżant Rafał Mikanowicz, podczas pełnienia służby w miejscowości Chociszewo, zauważyli ogień, który wydobywał się z komina jednego z domów. Mundurowi natychmiast przerwali wykonywane czynności i pobiegli na teren posesji. Jednocześnie poinformowali o zagrożeniu dyżurnego międzyrzeckiej jednostki, a na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej.

Policjanci po dotarciu do budynku zastali w środku 79-letnią mieszkankę, która nie była świadoma skali zagrożenia. Poinformowali ją o pożarze komina i pomogli bezpiecznie opuścić dom. Dzięki ich błyskawicznej reakcji kobieta została szybko wyprowadzona z zagrożonego miejsca. Na czas prowadzenia działań ratowniczych, policjanci przejęli ręczną regulację ruchu drogowego, dbając o bezpieczeństwo kierowców oraz sprawny dojazd służb ratowniczych.

Dzięki szybkiej i właściwej interwencji funkcjonariuszy nikomu nic się nie stało, a pożar został szybko opanowany przez strażaków. Zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma czujność i profesjonalizm policjantów pełniących codzienną służbę.