Bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia - wszystkie osoby zostały zatrzymane i nie unikną odpowiedzialności Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Szczecineccy policjanci zatrzymali 8 mężczyzn biorących udział w bójce, w wyniku której jeden z mężczyzn na skutek ugodzenia nożem zmarł. Do zdarzenia doszło w sobotnią noc na początku listopada br. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu szczecineckiego w wieku 18 – 23 lat, którzy jeszcze tego samego dnia trafili do policyjnego aresztu. Młodzi mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące udziału w bójce a jednemu z mężczyzn prokurator przedstawił zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wszyscy podejrzani w tej sprawie pozostają tymczasowo aresztowani.

Policjanci od chwili zdarzenia prowadzili poszukiwania za ostatnim z uczestników bójki, który w miniony poniedziałek sam zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. 19-letni mieszkaniec powiatu szczecineckiego został zatrzymany i noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia policjanci doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, gdzie został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzut udziału w bójce, podczas której używał niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, którym działając, z zamiarem zabójstwa, ugodził w okolice podbrzusza 23-letniego mężczyznę powodując jego śmierć.

Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia przyznając się do udziału w bójce i użyciu noża, nie przyznał się natomiast do zabójstwa.

Wczoraj sąd, po zapoznaniu się z całością zebranego w tej sprawie materiału dowodowego, przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wszyscy mężczyźni niebawem będą odpowiadać za swoje postępowanie przed sądem.

Kodeks karny za udział w bójce lub pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 19-latkowi za zarzucane mu czyny może grozić kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Szczecinie / mw)