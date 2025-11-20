Groził policjantom w Internecie Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Annopolu zatrzymali 33-latka, który kierował groźby karalne wobec annopolskich mundurowych na jednym z popularnych portali internetowych. Informacje o zamieszczonym w Internecie nagraniu otrzymaliśmy od funkcjonariuszy z CBZC. Mężczyzna usłyszał zarzut, a prokuratur zastosował wobec niego dozór Policji. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Annopolu zatrzymali 33-latka, po tym jak otrzymali wiadomość z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z informacją o znajdującym się nagraniu na jednym z popularnych portali internetowych. Nagranie zawierało wizerunek mężczyzny, który wypowiada groźby pod adresem annopolskich funkcjonariuszy Policji. Film z niepokojącymi treściami, a także danymi nadawcy szybko trafił w ręce śledczych.

Mundurowi natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, a następnie przedstawienia mu zarzutu kierowania gróźb karalnych. Wobec mężczyzny Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.