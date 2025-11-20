Wyjątkowi goście w nowosolskiej komendzie Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Nowosolscy policjanci na co dzień pilnują ładu i porządku oraz chronią mieszkańców, ale potrafią także spełniać marzenia. Tym razem mundurowi przygotowali spotkanie z Mateuszem i Piotrem, którzy z zamiłowania są sportowcami oraz wielkimi fanami Policji. Najcenniejszym podziękowaniem dla funkcjonariuszy był widok szczęśliwych i uśmiechniętych chłopców.

W środę, 19 listopada br., nowosolskich funkcjonariuszy odwiedzili chłopcy - Mateusz i Piotr, którzy z zamiłowania są sportowcami oraz wielkimi fanami policjantów. Od dawna marzyli o wizycie w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli, więc bardzo ucieszyli się, gdy mieli okazję wcielić się w rolę policjantów. Mateusz i Piotrek z zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek o służbie. Zobaczyli „serce komendy”, czyli policyjną dyżurkę. Pomimo niepełnosprawności Piotr i Mateusz są sportowcami Olimpiad Specjalnych z osiągnięciami medalowymi na różnych szczeblach zawodów w zjazdach alpejskich na nartach.

W trakcie odwiedzin w komendzie Mateusz i Piotr nie kryli swojego zadowolenia. ich radość była przeogromna.

Na koniec na placu przed komendą czekała na chłopców miła niespodzianka. Mieli okazję z bliska obejrzeć radiowóz oraz sprawdzić działanie policyjnych sygnałów. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.

Policjanci z wielką satysfakcją gościli Mateusza i Piotra. Mundurowi zachęcają wszystkich do pomagania i wspierania osób niepełnosprawnych w pokonywaniu wszelkich barier. Takie inicjatywy dają policjantom jeszcze większą motywację do służby. Życzymy chłopcom dużo zdrowia i uśmiechu, a także jeszcze wielu marzeń do spełnienia.