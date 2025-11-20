Wjechała „na czerwonym” i unieruchomiła kierowcę „na podwójnym gazie” Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Sprawca wykroczenia i kolizji drogowej doprowadził przez przypadek do zatrzymania drogowego przestępcy, który kierował autem nietrzeźwy. Do takiej sytuacji doszło na jednym z olsztyńskich skrzyżowań. Tam spotkali się 43-latka, która wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i 42-latek, z którym się zderzyła, a który kierował mając 2 promile alkoholu w organizmie. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, w zdarzeniu ucierpiały tylko auta kierowców.

Policjanci z olsztyńskiej drogówki pracowali w miejscu kolizji drogowej, do której doszło w środę (19 listopada) przed godziną 16:00 na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Pstrowskiego w Olsztynie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 43-letnia kierująca audi zignorowała nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, wjechała na skrzyżowanie i tam zderzyła się z jadącym ulicą Wyszyńskiego 42-letnim kierującym renault. Na szczęście żaden z dwójki uczestników zdarzenia nie został poważnie poszkodowany, a ucierpiały tylko auta. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, ale to nie był koniec ustaleń.

Kierująca audi za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem w wysokości 1 500 zł i 15 punktami karnymi. Kierującego renault, choć nie był sprawcą kolizji, czekają zarzuty za popełnienia przestępstwa. Badanie jego stanu trzeźwości wskazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów i kary finansowe.

( KWP w Olsztynie / kp)

Poniższe nagranie z monitoringu miejskiego ukazujące moment zdarzenia i służby pracujące na miejscu.