3 miesiące aresztu dla 36-latka za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, uszkodzenie mienia oraz znęcanie Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Sierpeccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy Szczutowo, który odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Sprawca usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17 listopada około godz. 16.30, na terenie Szkoły Podstawowej w Gójsku gm. Szczutowo. Dyżurny sierpeckiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zakłóceniu podczas spotkania w szkole z rodzicami.

Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, ustalili, że jeden z uczestników spotkania zachowywał się niewłaściwie i dlatego wyproszono go ze spotkania, co wzbudziło w nim agresję. Mężczyzna, wychodząc, na szkolnym korytarzu uderzył 41-letnia kobietę w twarz oraz popchnął dyrektor szkoły, która przewróciła się i uderzyła o ścianę, powodując obrażenia. Obie poszkodowane kobiety doznały obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia poniżej 7 dni.

Ponadto policjanci ustalili, że agresywny mężczyzna uszkodził dwa pojazdy zaparkowane na szkolnym parkingu, powodując straty oszacowane na około 2 400 zł. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna był pod działaniem alkoholu, z wynikiem prawie 0,8 promila alkoholu w organizmie.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że zatrzymany, był już wcześniej karany za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. znęcania się, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz uszkodzenie mienia

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego może grozić mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. W czwartek (20 listopada) wobec 36-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.