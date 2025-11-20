Ćwiczenia EGIDA-25 Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 18-19 listopada br. w ramach ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „EGIDA-25” zostały przeprowadzone działania w 85 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego, miejskiego i rejonowego.

Głównym tematem ćwiczenia pk . „EGIDA-25” było powołanie do służby pracowników Policji, którym kierownicy jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji nadali przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach organizacyjnych Policji. Celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości przejścia jednostek organizacyjnych Policji w tryb działania na czas zagrożenia oraz podniesienie poziomu przygotowania do realizacji procedur związanych z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

Ćwiczenie miało także charakter praktyczny, służący ocenie poziomu gotowości jednostek organizacyjnych Policji do realizacji zadań w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiadała Komenda Główna Policji we współpracy z komendami wojewódzkimi i Stołeczną Policją.

(Główny Sztab Policji KGP / Zdjęcia Krzysztof Chrzanowski Gazeta Policyjna)

Informacje z województw na temat ćwiczeń: