Policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę z nożem Data publikacji 20.11.2025 W środę (19 listopada) wieczorem w centrum Grójca 39-letni mężczyzna z nożem zaatakował dwie kobiety, raniąc jedną z nich, a następnie wbiegł do sklepu i trzymając w ręce nóż groził personelowi i przybyłym na miejsce policjantom. Funkcjonariusze użyli wobec agresywnego mężczyzny paralizatora i go obezwładnili.

Wczoraj około godziny 21:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Grójcu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie chodzącym po centrum miasta z nożem w ręku i stwarzającym zagrożenie dla przechodniów.

39-latek zaatakował dwie kobiety: 28-letnią mieszkankę powiatu ranił nożem w plecy, a drugiej 22-letniej kobiecie przeciął ostrzem kurtkę.

Następnie napastnik wszedł do sklepu, gdzie zastał go przybyły na miejsce patrol. Po wejściu funkcjonariuszy do środka okazało się, że sprawca nadal trzyma nóż, jest bardzo pobudzony, wykrzykuje groźby pozbawienia życia wobec pracowników i policjantów oraz żąda wydania gotówki z kasy.

Mimo wielokrotnych wezwań do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i prób uspokojenia sytuacja nie uległa zmianie – mężczyzna wciąż był agresywny i zbliżał się z nożem do funkcjonariuszy. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia policjanci użyli paralizatora. Agresor został obezwładniony i zatrzymany.

Na miejsce wezwano pogotowie. Po zbadaniu 39-latka podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala ze względu na jego stan zdrowia.