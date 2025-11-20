Płoccy policjanci odnaleźli zaginionego seniora. Pomoc przyszła w ostatniej chwili Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i skutecznym działaniom policjantów z Płocka zaginiony senior został odnaleziony. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Mężczyzna był w stanie skrajnego wychłodzenia. Pamiętaj, że jeżeli zauważysz osobę, która wygląda na zagubioną, zdezorientowaną lub wymagającą wsparcia, nie wahajmy się wezwać pomocy. Szybka reakcja może uratować życie.

75-letni mieszkaniec Maszewa Dużego wyszedł z domu w poniedziałek (17 listopada). Nie zabrał telefonu i nie wrócił do domu. Płoccy policjanci natychmiast po otrzymaniu informacji o zaginięciu rozpoczęli intensywne poszukiwania. Funkcjonariusze przez kilkanaście godzin poszukiwali zaginionego seniora, którego życie było zagrożone. Determinacja, doświadczenie oraz szybka analiza możliwych miejsc pobytu seniora pozwoliły zawęzić obszar poszukiwań i doprowadzić do przełomu.

Policjanci operacyjni z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu odnaleźli 75-latka w zaroślach, kilkaset metrów od domu. Senior był w stanie skrajnego wyziębienia, niezdolny do samodzielnego poruszania się, na granicy utraty przytomności. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i monitorowali stan zdrowia do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki skutecznym działaniom płockich policjantów pomoc przyszła na czas.

Policjanci apelują, aby reagować na każdą sytuację, w której osoba starsza, chora lub zagubiona może potrzebować pomocy, zwłaszcza przy obecnie panujących, niskich temperaturach. Nawet krótki czas przebywania na zimnie może prowadzić do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji do tragedii. Policjanci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma szybkie zgłoszenie zaginięcia przez rodzinę. Niskie temperatury stanowią śmiertelne zagrożenie.

Jeśli zauważymy osobę, która wygląda na zagubioną, zdezorientowaną lub wymagającą wsparcia, nie wahajmy się wezwać pomocy. Szybka reakcja może uratować życie.