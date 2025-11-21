31-latek zatrzymany w związku z brutalnym rozbojem, obrotem narkotykami i działalnością w grupie przestępczej Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj 17 listopada 2025 roku, funkcjonariusze Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w środowisko narkotykowe. We wczesnych godzinach porannych zapukali do drzwi jednego z mieszkań na łódzkich Bałutach. W trakcie działań zatrzymano 31-letniego mężczyznę, wobec którego od dłuższego czasu prowadzone było postępowanie dotyczące jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

17 listopada 2025 roku, funkcjonariusze Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w środowisko narkotykowe. We wczesnych godzinach porannych zapukali do drzwi jednego z mieszkań na łódzkich Bałutach. W trakcie działań zatrzymano 31-letniego mężczyznę, wobec którego od dłuższego czasu prowadzone było postępowanie dotyczące jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna od grudnia 2023 roku działał w strukturach grupy trudniącej się obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Według ustaleń śledczych brał on udział w nabywaniu, przechowywaniu i dalszym obrocie dużych ilości marihuany, mefedronu oraz innej substancji o działaniu silnie stymulującym. Łącznie w jego posiadaniu znajdowało się nie mniej niż 2 kilogramy marihuany, ponad 10 kilogramów mefedronu oraz ponad 7 kilogramów substancji psychotropowej o działaniu pobudzającym. Narkotyki te trafiały następnie do innych osób zajmujących się ich dalszą dystrybucją, co jednoznacznie potwierdza, że mężczyzna uczynił sobie z handlu środkami odurzającymi stałe źródło dochodu. Śledczy przypisują mu również brutalny rozbój, do którego doszło 11 lutego 2024 roku w Pabianicach. Tego dnia sprawca wraz z innymi osobami zaatakował kobietę. Napastnicy użyli wobec niej gazu pieprzowego, szarpali ją, po czym ukradli jej torebkę. W środku znajdowały się telefony komórkowe, dokumenty oraz znaczna kwota pieniędzy. Przestępstwo to charakteryzowało się dużą agresją i determinacją, co dodatkowo podkreśla jego wysoki stopień społecznej szkodliwości.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zarzut rozboju, za który grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Działania te są kolejnym etapem szeroko zakrojonego postępowania prowadzonego przez prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze czynności w sprawie, a ta realizacja stanowi istotny element zabezpieczania materiału dowodowego oraz neutralizowania zagrożeń wynikających z działalności grup o charakterze przestępczym.

Na wniosek prokuratury, 18 listopada 20025 roku, sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy.