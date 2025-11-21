Koniec nielegalnej produkcji - uderzenie Policji Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy wsparciu CBŚP przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano trzy osoby w wieku 40, 47 i 54 lat oraz 48-letnią kobietę. Podejrzani, mieszkańcy powiatu stargardzkiego, usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i trafili do tymczasowego aresztu. Policja zabezpieczyła około 238 kg gotowych środków odurzających oraz ponad 5 ton substancji chemicznych mogących służyć do dalszej produkcji narkotyków.

Do realizacji doszło 13 listopada br. w jednym z gospodarstw w Czarnkowie. Przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie w stodołach i pomieszczeniach gospodarczych odkryto rozproszoną linię produkcyjną narkotyków. W licznych plastikowych pojemnikach znajdowało się 238 kg substancji jaką jest klefedron (3CNC). Całość materiału została zabezpieczona i przetransportowana do laboratorium. Po wykonaniu specjalistycznych badań ustalona zostanie dokładna ilość narkotyków ukryta w przejętych substancjach chemicznych.

Przeprowadzone czynności na miejscu zdarzenia, tj. oględziny wszystkich pomieszczeń, przesłuchania świadków, zabezpieczenie ujawnionej linii produkcyjnej pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów, za które grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy wobec wszystkich podejrzanych.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Stargardzie jest w toku. Po uzyskaniu wyników ekspertyz oraz przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych, katalog zarzutów może zostać rozszerzony. Sprawa ma charakter rozwojowy.