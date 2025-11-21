Policjanci zatrzymali przelew bankowy – odzyskano część wyłudzonej kwoty Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz do Walki z Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padł 59-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego. Mężczyzna stracił ponad 80 000 złotych po rozmowie telefonicznej z osobą podającą się za pracownika banku. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy blisko połowę tej kwoty odzyskano.

Do Komedy Powiatowej Policji w Kluczborku zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie o oszustwie bankowym. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, odebrał telefon, gdzie rozmówca przedstawił się jako pracownik banku. Oszust przekonywał, że środki znajdujące się na jego rachunku bankowym są zagrożone i konieczne jest ich „zabezpieczenie” poprzez przelanie na wskazane przez niego konta. 59-latek, ufając fałszywemu konsultantowi, podążył za wskazówkami i wykonał cztery przelewy na dwa różne rachunki bankowe. W ten sposób przelał ponad 80 000 złotych.

Dopiero po wykonaniu transakcji postanowił zadzwonić na oficjalną infolinię banku, gdzie dowiedział się, że żaden konsultant do niego nie dzwonił i padł ofiarą oszustwa. Mężczyzna od razu przyjechał do Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku i złożył zawiadomienie. Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do zablokowania środków na rachunkach, kontaktując się z pracownikiem banku. Dzięki szybkiej reakcji zblokowano część przelanych pieniędzy i odzyskano ponad 40 000 złotych.

Apelujemy o ostrożność! Pamiętajmy, że pracownicy banków nigdy nie proszą o wykonywanie przelewów na nowe rachunki, aby „zabezpieczyć” pieniądze zgromadzone na koncie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem, dzwoniąc na oficjalny numer infolinii.