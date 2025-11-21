Halowe Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w piłce nożnej Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 17–21 listopada 2025 roku holenderskie Eibergen stało się areną niezwykle emocjonujących zmagań podczas Mistrzostw Świata Służb Mundurowych. W turnieju wzięły udział dwie reprezentacje polskiej Policji w piłce nożnej – drużyna kobiet i drużyna mężczyzn. Obie ekipy przystąpiły do rywalizacji z ogromną determinacją, ambicją i dumą, niosąc na koszulkach biało-czerwone barwy.

Drużyna kobiet przystąpiła do mistrzostw jako obrończynie tytułu mistrzyń świata. Od pierwszych minut rozgrywek było widać ogromne zaangażowanie, wolę walki i pewność siebie budowaną przez cały rok treningów.

Niestety, mimo świetnej formy i bardzo wyrównanej gry, w meczu półfinałowym z reprezentacją Holandii, w ostatniej minucie doszło do niefortunnego błędu taktycznego w ustawieniu, co przeciwniczki wykorzystały bezlitośnie. Ta jedna chwila przesądziła o utracie szans na obronę mistrzowskiego tytułu. Mecz zakończył się porażką 2:1.

Zespół nie pozwolił jednak, by gorycz porażki zatrzymała jego sportowego ducha. W meczu o 3. miejsce z Żandarmerią Francuską, Polki pokazały ogromne serce, charakter i pełne zaangażowanie, wygrywając spotkanie 1:0 i stając na podium udowadniały, że należą do najlepszych drużyn na świecie. Podkreślić trzeba, że zdobycie 3. miejsca w globalnej rywalizacji jest wynikiem równie imponującym – świadectwem konsekwencji, siły i wielkich umiejętności.

Dodatkowym powodem do dumy jest fakt, że po raz pierwszy w historii kobieca reprezentacja Policji otrzymała nagrodę fair play, doceniającą ich sportową postawę, kulturę gry i szacunek do rywalek.

Drużyna męska również zaprezentowała bardzo wysoki poziom taktyczny i techniczny, wielokrotnie dominując na boisku w fazie grupowej. Niestety, zmagania zakończyły się na etapie ćwierćfinału, gdzie nasi zawodnicy ulegli policjantom z Hiszpanii.

Mężczyźni walczyli do ostatniej sekundy i wynik meczu mógł się odwrócić. Polacy wywalczyli rzut karny w ostatniej akcji, dający szansę na wyrównanie i przedłużenie gry. Niestety, niewykorzystany rzut karny przekreślił marzenia o półfinale i zakończył turniej na etapie ćwierćfinałów z porażką 1:0. Pozostał niedosyt – bo potencjał, przygotowanie i ambicje były zdecydowanie większe.

Obie reprezentacje zgodnie podkreślają, że występ na tak prestiżowym turnieju to zaszczyt, odpowiedzialność i ogromna duma. Rywalizacja z najlepszymi drużynami świata umacnia sportowy charakter policjantów, ale także buduje wizerunek polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Z Eibergen reprezentacje wracają bogatsze o kolejne doświadczenia, silniejsze i jeszcze bardziej zmotywowane do dalszych przygotowań. Choć nie wszystko potoczyło się zgodnie z założeniami, nasze drużyny pokazały determinację, klasę i pełne profesjonalizmu podejście do sportu.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy reprezentować Polskę i Polską Policję na Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych 2025, niosąc biało-czerwone barwy z honorem, zaangażowaniem i szacunkiem dla rywalizacji.