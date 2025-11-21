Zatrzymani kolejni piraci drogowi Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Nadmierna prędkość to nadal główna przyczyna najtragiczniejszych wypadków i groźnych zdarzeń drogowych. Z tego powodu dolnośląscy policjanci prowadzą intensywne kontrole ruchu drogowego. Chcąc ograniczyć liczbę tych zdarzeń mundurowi w trakcie codziennej służby dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Po raz kolejny złotoryjscy policjanci zatrzymali kierowców, którzy w skrajnie niebezpieczny sposób lekceważyli przepisy ruchu drogowego. Pierwszy z mężczyzn na odcinku autostrady A4 pędził z prędkością 202 km/h, natomiast drugi w terenie zabudowanym dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość.

Policjanci ruchu drogowego ze Złotoryi prowadzą regularne kontrole, których celem jest eliminowanie z dróg kierowców rażąco łamiących przepisy. Podczas ostatnich działań funkcjonariusze zatrzymali dwóch kolejnych piratów drogowych, którzy za nic mieli przepisy i bezpieczeństwo na drodze. Jazda obu kierowców została nagrana policyjnym wideorejestratorem.

Funkcjonariusze grupy „SPEED” zatrzymali kierującego, który popełnił wykroczenie w ruchu drogowym. Na odcinku autostrady A4 mężczyzna pędził z zawrotną prędkością 202 km/h. Zdecydowanie kierowca swoim zachowaniem stwarzał poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany wysokim mandatem karnym oraz punktami karnymi.

Do kolejnej kontroli doszło na terenie miejscowości Sędziszowa (powiat złotoryjski), kiedy to mundurowi w toku prowadzonych czynności utrwalili kolejne wykroczenie. Tym razem 21-latek w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził 108 km/h.

Za popełnione wykroczenia 21-latek otrzymał wysoki mandat oraz 18 punktów karnych, co skutkowało utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Policjanci apelują do kierowców o rozsądek. Przekraczanie limitów prędkości stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Kontynuowanie takiego zachowania może prowadzić do tragicznych konsekwencji, zarówno dla kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pamiętaj, że prędkość jest jednym z głównych czynników wypadków drogowych, a nadmierne jej przekraczanie zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem oraz wydłuża czas reakcji w sytuacjach nagłych. Konsekwencje takiego zachowania mogą być tragiczne.

Policjanci, proponując mandat i punkty karne, mają na celu nie tylko ukaranie kierowcy za naruszenie przepisów, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania limitów prędkości. Każdy kierowca powinien pamiętać, że bezpieczeństwo zależy również od niego. Przypominamy, że bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków, takich jak natężenie ruchu, stan nawierzchni, własne umiejętności oraz przestrzeganie obowiązujących limitów prędkości.

( KWP we Wrocławiu / mw)