Policjanci uratowali 82-latka przed wychłodzeniem Data publikacji 21.11.2025 Gdyby nie natychmiastowa reakcja policjantów bialskiej prewencji mogłoby dojść do tragedii. Mundurowi w trakcie służby zauważyli 82-latka, który poruszał się pieszo jedną z bialskich ulic, ubrany tylko w skarpety, spodnie i koszulę. Był zziębnięty i nie wiedział jak wrócić do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze natychmiast udzielili pomocy seniorowi i wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia.

W nocy z środy na czwartek po godzinie 1:00 funkcjonariusze bialskiej prewencji, starszy sierżant Ariel Janczak i sierżant Bartosz Pomorski, na jednej z bialskich ulic zauważyli idącego starszego mężczyznę, który był ubrany nieadekwatnie do warunków atmosferycznych i wyglądał na zagubionego. Miał na sobie tylko koszulę, spodnie i skarpetki. Mężczyzna był zziębnięty i nie wiedział jak wrócić do miejsca zamieszkania. Wyszedł w nocy z domu nikogo o tym nie informując.

Funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny i udzielili mu pomocy. 82-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej został przekazany załodze karetki pogotowia. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, gdyż sytuacja w której się znajdował mogła zagrażać jego zdrowiu i życiu. Gdyby nie błyskawiczna interwencja mundurowych, mogłoby dojść do tragedii.

Teraz gdy temperatury spadają poniżej zera apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby zagrożone wychłodzeniem i informowanie o tym odpowiednich służb. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. Informujmy, więc o każdej zauważonej osobie, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Zgłoszenia można przekazywać dzwoniąc na numer alarmowy 112, również anonimowo.