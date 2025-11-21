Para młodych mieszkańców Bolesławca zatrzymana za udział w oszustwie „na pracownika banku” Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Bolesławca zatrzymali 21-letnią kobietę i 23-letniego mężczyznę podejrzanych o udział w oszustwie metodą „na pracownika banku”. Pokrzywdzona mieszkanka Gdańska straciła 70 tysięcy złotych, które – zgodnie z instrukcjami oszustów – przekazała kodami BLIK oraz przelewami na wskazane konta. Policjanci przypominają – prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi o kody BLIK ani o wykonanie przelewu „w celu zabezpieczenia środków”. W przypadku podejrzanych telefonów należy się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem, korzystając z oficjalnej infolinii.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą bolesławieckiej komendy zatrzymali dwoje podejrzanych o udział w oszustwie dokonanym metodą „na pracownika banku”. Pokrzywdzoną jest mieszkanka Gdańska, która uwierzyła w fałszywą informację o rzekomym włamaniu na jej konto bankowe i podejmując działania w „ochronie środków”, straciła łącznie 70 tysięcy złotych. Zatrzymanie to efekt intensywnej i szczegółowej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą bolesławieckiej komendy.

Do zdarzenia doszło w lipcu br. Kobieta otrzymała telefon od osoby podającej się za pracownika banku, która poinformowała ją o rzekomej próbie przejęcia konta przez nieuprawnione osoby. W trakcie rozmowy oszuści nakłonili pokrzywdzoną do wygenerowania i przekazania kodu BLIK na kwotę ponad 22 tysiące złotych, a następnie do wykonania przelewów na wskazane rachunki bankowe, na łączną sumę bliską 50 tysięcy złotych.

Ustalono, że część gotówki została wypłacona w jednym z bankomatów na terenie powiatu bolesławieckiego. Dzięki zgromadzonym materiałom dowodowym oraz pracy operacyjnej policjanci wytypowali podejrzanych i zatrzymali 21-letnią kobietę i 23-letni mężczyznę, oboje to obywatele Ukrainy mieszkający w Bolesławcu.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a zebrany materiał pozwolił na przedstawienie im zarzutów oszustwa. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają – pracownik banku nigdy nie poprosi o kody BLIK ani o wykonanie przelewu „w celu zabezpieczenia środków”. W przypadku podejrzanych telefonów należy się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem, korzystając z oficjalnej infolinii.

