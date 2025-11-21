Awantura w mieszkaniu i atak na seniora w centrum Kościerzyny. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kościerzyny zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za zniszczenie mienia oraz atak na 75-letniego mieszkańca powiatu. Sprawcy najpierw zdemolowali mieszkanie znajomej, a następnie zaatakowali seniora, powodując utratę aparatu słuchowego wartego 14 tys. zł. Jeden z zatrzymanych okazał się osobą poszukiwaną za wcześniejsze kradzieże.

Policjanci zostali wezwani 18 listopada br. na interwencję do pobitego mężczyzny znajdującego się w centrum Kościerzyny. W trakcie podjętych czynności funkcjonariusze ustalili przebieg zdarzenia oraz osoby biorące w nim udział. Z ustaleń wynika, że dzień wcześniej, 17 listopada 2025 r., do Kościerzyny z Wejherowa przyjechała 29-letnia kobieta. Spotkała się w mieszkaniu znajomej z dwoma mężczyznami w wieku 22 i 27 lat. Cała trójka wspólnie spożywała alkohol. W pewnym momencie doszło do awantury. 22-latek, 27-latek oraz 29-latka zaczęli niszczyć wyposażenie mieszkania - telewizor, piekarnik, domofon oraz lampy - powodując straty sięgające około 3700 zł. Następnie cała trójka wyszła z mieszkania i udała się pod jedną z galerii handlowych w Kościerzynie. Tam zaczepili 75-letniego mieszkańca powiatu. Jeden ze sprawców uderzył seniora w twarz tak mocno, że wypadł mu aparat słuchowy wart 14 tys. zł i zaginął. Dzięki dokładnym działaniom dzielnicowych urządzenie zostało odnalezione i zwrócone właścicielowi.

Policjanci zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu. Kobieta po wykonaniu czynności została zwolniona. 22-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz pobicia, zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. 27-latek usłyszał te same zarzuty. Mężczyzna trafił dodatkowo do aresztu śledczego na 18 miesięcy, ponieważ był osobą poszukiwaną za wcześniejsze kradzieże i musi odbyć zasądzoną karę pozbawienia wolności.