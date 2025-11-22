Pomagamy i chronimy – nowoczesne szkolenie dla funkcjonariuszy ruchu drogowego w ramach projektu FEnIKS Data publikacji 22.11.2025 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od umiejętności kierowcy. Dlatego policjanci ruchu drogowego z całego kraju w najbliższych miesiącach będą uczestniczyli w nowoczesnym szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy, które pozwoli im udoskonalić umiejętności w prowadzeniu pojazdów o podwyższonych parametrach. Zarówno szkolenie dla ponad 400 policjantów ruchu drogowego, jak i zakup samochodów służbowych odbywają się w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – samochody osobowe oznakowane o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego” realizowanego przez Komendę Główną Policji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

Dziewięć modułów praktycznej nauki

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przy wsparciu Biura Finansów KGP, rozpoczęło realizację cyklu szkoleń doskonalących technikę jazdy samochodem osobowym dla policjantów pionu ruchu drogowego. W ramach projektu ponad 400 policjantów ruchu drogowego z całej Polski weźmie udział w specjalistycznym szkoleniu doskonalącym technikę jazdy samochodem osobowym. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy, którzy w przyszłości będą użytkownikami nowoczesnych radiowozów o podwyższonych parametrach zakupionych w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – samochody osobowe oznakowane o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego”. Pierwsze zajęcia już się odbyły w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Bednary Driving City, prowadzonym przez firmę Sobiesław Zasada sp. z o.o. sp. j. Celem tego szkolenia jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań służbowych.

Wszystkie edycje szkolenia prowadzone będą na profesjonalnym autodromie i będą obejmowały dziewięć modułów praktycznych, które pozwolą policjantom przećwiczyć różne aspekty jazdy – od płynności i precyzji prowadzenia pojazdu z wykorzystaniem zasad eko-drivingu, przez kontrolę nad autem w trudnych warunkach, aż po umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. W ramach zajęć zrealizowane zostaną m.in. ćwiczenia na płycie i w zakręcie poślizgowym, na górce szkoleniowej o ponad 10-stopniowym kącie nachylenia oraz z wykorzystaniem tzw. szarpaka, czyli urządzenia wprowadzającego pojazd w niekontrolowany poślizg, z którego kierowca musi wyprowadzić pojazd.

Symulatory, które uczą

Program szkolenia obejmuje też praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych symulatorów, w tym symulatora dachowania, który pozwoli funkcjonariuszom w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach doświadczyć sytuacji, jaka może towarzyszyć wypadkowi drogowemu. Uczestnicy szkolenia dzięki temu będą mogli się przekonać, jak duże zagrożenie stanowią niezamocowane lub źle zamocowane przedmioty w pojeździe oraz jak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do jazdy.

Z kolei symulator pasów bezpieczeństwa da im możliwość przekonania się, jak ogromne znaczenie mają prawidłowo zapięte pasy. Podczas symulacji zderzenia z prędkością 10–12 km/h policjanci będą mogli na własnej skórze odczuć różnicę między jazdą z pasami a bez nich, co z pewnością jeszcze bardziej uwrażliwi ich na kwestie związane z bezpieczeństwem w codziennej służbie.

Każdy z policjantów w ramach szkolenia będzie poddany próbie jazdy sprawnościowej na czas na początku szkolenia, jak i na zakończenie kursu, co pozwoli porównać postępy w zakresie techniki jazdy. Elementem końcowym szkolenia jest symulacja eskorty policyjnej, podczas której uczestnicy muszą połączyć wszystkie zdobyte umiejętności w realistycznych warunkach.

Nowe pojazdy – nowe kompetencje

Policjanci szkolą się na samochodach o zbliżonych parametrach do pojazdów, które Policja pozyska w ramach projektu - o mocy co najmniej 184 kW (250 KM) i napędzie umożliwiającym dynamiczną zmianę kierunku jazdy. W całym cyklu zaplanowano 34 edycje szkolenia.