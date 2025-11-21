Policyjna operacja „TOR” Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W związku z aktami dywersji o charakterze terrorystycznym, do których doszło na terenie infrastruktury kolejowej na odcinka Warszawa-Lublin, Komendant Główny Policji zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wsparcie działań Policji żołnierzami Sił Zbrojnych RP.

Prezydent RP 20 listopada br. podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji.

Dzisiaj Komendant Główny Policji zarządził operację policyjną pod kryptonimem "TOR".

Celem działań jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.

Realizacja zadań, w których wiodącą rolę pełni Policja, wymaga współpracy ze Strażą Ochrony Kolei oraz Siłami Zbrojnymi RP. Wspólne działania służb polegają na realizacji zadań obserwacyjnych, patrolowych, dozorowych, a także gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy wykorzystaniu statków powietrznych.

Przypominamy, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenach kolejowych decyzją Premiera został wprowadzony trzeci stopień alarmowy CHARLIE, który obowiązuje na obszarach linii kolejowych.

(BKS KGP)