Policyjna operacja „TOR”
W związku z aktami dywersji o charakterze terrorystycznym, do których doszło na terenie infrastruktury kolejowej na odcinka Warszawa-Lublin, Komendant Główny Policji zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wsparcie działań Policji żołnierzami Sił Zbrojnych RP.
Prezydent RP 20 listopada br. podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji.
Dzisiaj Komendant Główny Policji zarządził operację policyjną pod kryptonimem "TOR".
Celem działań jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.
Realizacja zadań, w których wiodącą rolę pełni Policja, wymaga współpracy ze Strażą Ochrony Kolei oraz Siłami Zbrojnymi RP. Wspólne działania służb polegają na realizacji zadań obserwacyjnych, patrolowych, dozorowych, a także gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy wykorzystaniu statków powietrznych.
Przypominamy, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenach kolejowych decyzją Premiera został wprowadzony trzeci stopień alarmowy CHARLIE, który obowiązuje na obszarach linii kolejowych.
(BKS KGP)