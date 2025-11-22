Poszukiwany za kierowanie dwiema grupami przestępczymi zatrzymany i sprowadzony do Polski Data publikacji 22.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze polskiej Policji, we współpracy z zagranicznymi służbami, doprowadzili do zatrzymania Tomasza M. – mężczyzny poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Jest on podejrzewany o kierowanie dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi odpowiedzialnymi za produkcję milionów sztuk nielegalnych papierosów i wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa.

Tomasz M. był poszukiwany od stycznia br. w związku z podejrzeniem nadzorowania nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych na masową skalę. Według ustaleń śledczych miał stać na czele dwóch zorganizowanych grup przestępczych, które prowadziły w pełni wyposażone fabryki papierosów działające na terenie kraju.

Pierwszą z nich funkcjonariusze zlikwidowali w 2021 roku na terenie województwa opolskiego. W hali produkcyjnej zabezpieczono kompletną linię technologiczną, kompresory, agregat prądotwórczy, ponad 8 ton tytoniu oraz 3,5 mln gotowych papierosów. Z opinii biegłego wynika, że w tym miejscu mogło powstać co najmniej 28 mln sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Kolejna fabryka została ujawniona w 2023 roku na Dolnym Śląsku. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. urządzenia produkcyjne, kompresory, blisko 100 tys. papierosów, około 2,5 tony tytoniu oraz liczne komponenty wykorzystywane w procesie wytwarzania. Szacuje się, że wydajność tego zakładu mogła sięgać nawet 115 mln sztuk papierosów. Łączne straty Skarbu Państwa wynikające z działalności obu grup mogą wynosić co najmniej 140 mln zł.

O wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko członkom tych grup pisaliśmy w komunikacie: CBŚP i Prokuratura Krajowa rozbiły dwie grupy przestępcze. Akt oskarżenia trafił do sądu

Do zatrzymania Tomasza M. doszło na terenie Cypru, dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej. Operację przeprowadzono przy zaangażowaniu oficera łącznikowego polskiej Policji w Turcji, funkcjonariuszy Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz policjantów tureckich.

Wczoraj zatrzymany mężczyzna został sprowadzony do Polski, gdzie stanie przed organami polskiego wymiaru sprawiedliwości.

(KGP)