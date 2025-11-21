Ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów z psami bojowymi z wykorzystaniem Black Hawka Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W dwudniowym szkoleniu z wykorzystaniem śmigłowca S-70i Black Hawk, oprócz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, brali udział również kontrterroryści z psami bojowymi z Warszawy, Łodzi i Bydgoszczy. Szkolenie zakończyło się dopuszczeniem czworonogów do działania z pokładu śmigłowca w trakcie realizacji zadań bojowych przez służbę kontrterrorystyczną.

Dwudniowe szkolenie odbyło się w ramach realizowanego kursu psów bojowych SEB-bk 1/25. W trakcie szkolenia zorganizowanego przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" wspólnie z Głównym Sztabem Policji, psy bojowe zapoznawane były ze środkami transportu w postaci statków powietrznych Policji.

Celem zajęć było uzyskanie stabilności psów w czasie działań z użyciem śmigłowca oraz możliwość ich użycia w czasie pościgów lub konieczności zatrzymania niebezpiecznej osoby.

Prowadzącymi szkolenie byli funkcjonariusze CPKP "BOA" oraz instruktorzy z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, którzy dbali o zapewnienie odpowiednich warunków do współpracy psów z zespołami bojowymi oraz o ich prawidłowe zachowanie na pokładzie śmigłowca.

W ćwiczeniach techniki desantu i ewakuacji udział wzięło 6 psów i 24 funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej oraz instruktorzy z ZKP w Sułkowicach.

(CPKP "BOA", film: KSP)