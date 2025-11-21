Zaproszenie na VII Charytatywne Zawody Strzeleckie funkcjonariuszy Jednostek Specjalnych, Służb Mundurowych, Emerytów oraz Weteranów pamięci Mańka, Kaczora oraz Krasnala Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” wraz z Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaprasza do wzięcia udziału w VII Charytatywnych Zawodach Strzeleckich funkcjonariuszy Jednostek Specjalnych, Służb Mundurowych, Emerytów oraz Weteranów pamięci Mańka, Kaczora oraz Krasnala.

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” wraz z Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaprasza do wzięcia udziału w VII Charytatywnych Zawodach Strzeleckich funkcjonariuszy Jednostek Specjalnych, Służb Mundurowych, Emerytów oraz Weteranów pamięci Mańka, Kaczora oraz Krasnala w kategoriach: Jednostek Specjalnych, Mundurowych, Emerytów oraz Weteranów i sympatyków.

Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2025 roku na strzelnicy CWKS Legia przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na godzinę 9:00. Broń i amunicję zapewnia organizator.

Całość zebranych środków finansowych zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach”.