Szybka reakcja policjantów uratowała kierowcę ciężarówki Data publikacji 21.11.2025 Policjanci ruchu drogowego ze Strzelec Opolskich, mł. asp. Jacek Wróbel oraz st. post. Szymon Garcorz, podczas kontroli prędkości w Kalinowicach zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki. W trakcie czynności mundurowi zauważyli, że stan zdrowia 62-latka zaczyna się gwałtownie pogarszać. Po chwili mężczyzna dostał ataku epilepsji i upadł w kabinie pojazdu. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów udało się udzielić mu pierwszej pomocy i zapobiec tragedii.

Wczoraj, podczas prowadzonych działań kontrolnych w Kalinowicach, policjanci ruchu drogowego ze Strzelec Opolskich — mł . asp. Jacek Wróbel oraz st. post. Szymon Garcorz, zatrzymali do kontroli scanię. Kilka minut przed godziną 9.00 mundurowi zwrócili uwagę na pojazd ciężarowy, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość. Za kierownicą siedział 62-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego.

W trakcie czynności policjanci zauważyli, że stan zdrowia kierującego zaczyna się wyraźnie pogarszać. Mężczyzna był osłabiony, miał trudności z utrzymaniem kontaktu werbalnego z policjantami. Stróże prawa przebadali go alkomatem, wynik wskazał, że był trzeźwy. Mundurowi dopytywali, co się dzieje, jednak po chwili doszło u niego do ataku epilepsji. 62-latek osunął się na podłogę kabiny między siedzenia.

Policjanci natychmiast weszli do środka kabiny, udzielając mu pierwszej pomocy. Udrożnili jego drogi oddechowe oraz kontrolowali funkcje życiowe. Mundurowi wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna po chwili odzyskał przytomność, a funkcjonariusze przenieśli go do radiowozu, gdzie dalej monitorowali jego stan zdrowia. Następnie został przekazany medykom i trafił do szpitala, gdzie poddano go specjalistycznym badaniom.

Kierujący został pouczony za przekroczenie prędkości. Natomiast trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, strzelecka Policja wystosowała wniosek do starosty o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, biorąc pod uwagę jego stan zdrowotny. To standardowa procedura, która ma zapobiec podobnym niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości.

Całe szczęście, że atak epilepsji nie wystąpił, gdy mężczyzna kierował 40-tonowym zestawem pojazdów. Taka sytuacja mogła zakończyć się poważnym wypadkiem drogowym, zagrażającym nie tylko życiu kierującego, ale także innych uczestników ruchu.

Dzięki wzorowej i natychmiastowej reakcji policjantów – mł. asp. Jacka Wróbla oraz st. post. Szymona Garcorza – kierowca ciężarówki otrzymał szybką pomoc. Udało się zapobiec potencjalnej tragedii i zapewnić mężczyźnie niezbędną opiekę do czasu przyjazdu medyków. Policjanci po raz kolejny udowodnili, że ich służba to nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również ratowanie życia i zdrowia ludzi w trudnych sytuacjach.