Podejrzani o udział w grupie wyłudzającej pieniądze od seniorów zatrzymani Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Karpaczu, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców Wrocławia w wieku 19 i 21 lat. Mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy od seniorów. Teraz za popełnione przestępstwa grozić im może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wrocławia w wieku 19 i 21 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy od seniorów metodą „na wnuczka”. Tym razem jednak fałszywy wnuczek nie mówił o wypadku drogowym tylko o konieczności zastosowania „szczepionki ratującej życie”.

Podczas prowadzonego postępowania funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy wskazujący, że grupa przestępcza dopuściła się co najmniej czterech oszustw oraz kilkunastu usiłowań na terenie powiatu karkonoskiego, Wałbrzycha, Wrocławia, powiatu świdnickiego oraz województwa opolskiego. Sprawcy działali według ustalonego schematu - wzbudzając u osób starszych poczucie zagrożenia zdrowia lub życia bliskich nakłaniając ich do przekazywania znacznych sum pieniędzy.

Do jednego z takich zdarzeń doszło 18 listopada 2025 roku, kilkanaście minut po północy. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał informację o kilku próbach wyłudzenia pieniędzy od seniorów na terenie jednej z miejscowości w gminie Podgórzyn. Na miejsce skierowano patrol Policji z Karpacza.

Podczas sprawdzania okolicy funkcjonariusze zauważyli zaparkowaną nieopodal posesji taksówkę, a w niej młodego mężczyznę. 19-latek, mieszkaniec Wrocławia, nie potrafił logicznie wyjaśnić, po co tam przyjechał. Chwilę później z budynku wyszedł 83-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który poinformował policjantów, że miał przekazać blisko 40 tysięcy złotych na rzekomy zakup „szczepionki ratującej życie” jego córki. Jak ustalono, kobieta była zdrowa, a cała historia okazała się typowym elementem oszukańczego scenariusza.

Dalsze intensywne czynności procesowe prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego doprowadziły do zatrzymania drugiego z podejrzanych - 21-letniego mieszkańca Wrocławia. Ustalono, że obaj mężczyźni pełnili rolę tzw. odbieraków, czyli osób odpowiedzialnych za odbieranie gotówki od pokrzywdzonych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za oszustwa, których dopuszczali się na osobach starszych, grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci przypominają, że oszuści wciąż udoskonalają swoje metody, dlatego tak ważna jest czujność oraz natychmiastowy kontakt z Policją w przypadku podejrzenia próby wyłudzenia. Funkcjonariusze kontynuują szczegółowe ustalanie wszystkich okoliczności tej sprawy oraz sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami na terenie kraju.

( KWP we Wrocławiu / mw)