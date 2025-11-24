Rozlał benzynę, bo chciał podpalić sąsiadów Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Sąd w Lubaniu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mieszkańca powiatu lubańskiego, który w ostatnich dniach doprowadził do niebezpiecznej sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu jego sąsiadów oraz osób postronnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty gróźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w tym oblania pojazdu i innych przedmiotów cieczą łatwopalną. Jak się okazało miał więcej przewinień na swoim koncie.

W miniony wtorek (18 listopada br.) dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który najprawdopodobniej oblał drzwi wejściowe sąsiadów benzyną.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol dzielnicowych. Według ustaleń policjantów podejrzany miał najpierw grozić swoim sąsiadom pozbawieniem życia. Następnie, chcąc potwierdzić swoje słowa czynami, rozlał benzynę pod drzwiami ich mieszkania. Wobec kolejnych osób posunął się jeszcze dalej – oblał łatwopalną cieczą ich pojazd, jednocześnie ponawiając groźby, tym razem trzymając w ręku siekierę.

Policjanci udali się pod drzwi mieszkania mężczyzny, który miał dopuścić się wcześniej opisanych czynów. Były one zamknięte, ale słychać było ze środka jak agresor wykrzykuje w kierunku funkcjonariuszy wulgarne słowa. Przez drzwi oznajmił również, że nie jest sam, bo w środku znajduje się też jego rodzina.

Świadkowie poinformowali policjantów, że mężczyzna groził podpaleniem budynku, twierdząc, że posiada przy sobie kanister z łatwopalną substancją. W związku z tym na miejsce wezwano dodatkowe patrole oraz straż pożarną.

Ostatecznie to policjanci, przy użyciu specjalistycznych narzędzi, siłowo otworzyli drzwi do mieszkania. W środku zastali agresywnego mężczyznę, a przy nim kanister wypełniony benzyną. Natomiast nie było tam żadnych osób postronnych, jak twierdził wcześniej podejrzewany. W mieszkaniu panował spory bałagan. Po sprawdzeniu pomieszczeń oraz przeszukaniu zatrzymanego mężczyzny okazało się, że posiada on przy sobie narkotyki. Według testera była to metamfetamina, którą zabezpieczono do sprawy. Policjanci będą sprawdzać, czy mężczyzna działał właśnie pod jej wpływem.

Agresor trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W tym czasie śledczy rozpoczęli gromadzenie materiału dowodowego i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych. Po dokonaniu analizy akt, sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz policji i zastosował wobec 40-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełniony czyn sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak sytuacja stanowiła realne zagrożenie życia i zdrowia nie tylko dla mieszkańców bloku, ale także dla interweniujących policjantów oraz pozostałych służb wezwanych na miejsce. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.