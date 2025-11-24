Złodziej samochodu zatrzymany dzięki skoordynowanym działanom kilku jednostek Policji Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja policjantów z kilku województw doprowadziła do odzyskania skradzionej na terenie Czech toyoty. Dzięki bardzo dobrej i szybkiej wymianie informacji pomiędzy jednostkami oraz skoordynowanym działaniom poszczególnych komend, auto powróci niebawem do prawowitego właściciela, a 32-letni amator cudzych pojazdów nie uniknie odpowiedzialności. Mieszkaniec Warszawy usłyszał już zarzuty i dobrowolnie poddał się uzgodnionej z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Łasku karze pozbawienia wolności.

21 listopada 2025 roku po godzinie 8.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał informację o pojeździe poruszającym się drogą S8, który został skradziony na terenie Czech. Zgłoszenie przekazała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, informując, że samochód marki Toyota w nocy „zmienił właściciela”, a jego aktualny posiadacz kieruje się w stronę Warszawy.

Natychmiast w rejon zgłoszenia skierowano policyjne patrole. Niedługo potem funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łasku zauważyli wskazany pojazd i podjęli próbę zatrzymania go w okolicach miejscowości Dobroń Mały. Mężczyzna kierujący toyotą początkowo nie reagował na sygnały mundurowych, jednak po krótkiej chwili zatrzymał auto. Podczas kontroli policjanci potwierdzili, że osobówka jest kradziona i posiada tablice rejestracyjne przełożone z innego pojazdu. Za kierownicą toyoty siedział 32-letni mieszkaniec Warszawy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że jechał bez uprawnień i posiada pięć sądowych zakazów prowadzenia pojazdów wydanych przez: Sąd Rejonowy Wołomin, Sąd Rejonowy Sochaczew, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ Warszawa. Ponadto mundurowi zauważyli na tylnym siedzeniu pojazdu dwie uszkodzone czeskie tablice rejestracyjne.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach skierował na miejsce grupę dochodzeniowo-śledczą, wraz technikiem kryminalistyki i załogą pabianickiej „drogówki”. Funkcjonariusze wykonali oględziny pojazdu i zatrzymali kierującego. Skradzioną Toyotę odzyskano w stanie nienaruszonym.

32-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał prokuratorskie zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi pochodzącymi od innego auta. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstw i dobrowolnie poddał uzgodnionej z Prokuratorem z Prokuratury Rejonowej w Łasku karze pozbawienia wolności. Został również objęty policyjnym dozorem i jest zobowiązany do stawiennictwa w jednostce policji cztery razy w tygodniu. Zastosowano wobec niego także środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Dzięki skoordynowanemu działaniu funkcjonariuszy z kilku jednostek polskiej Policji odzyskano pojazd o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł , a sprawca kradzieży nie uniknie odpowiedzialności.

( KWP w Łodzi / mw)