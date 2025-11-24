Seria włamań przerwana. Kryminalni zatrzymali dwóch młodych sprawców Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego poznańskiej jednostki zakończyli prowadzoną od kilku tygodni sprawę. Zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za co najmniej 12 włamań na terenie dzielnicy Nowe Miasto i Grunwald. 19- i 20-latek usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec października 2025 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy od dłuższego czasu włamywali się do obiektów handlowych i usługowych na terenie miasta. Ich działalność była szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorców z dzielnic Nowe Miasto i Grunwald, gdzie na przełomie czerwca i października tego roku notowano kolejne zgłoszenia o kradzieżach z włamaniem.

Kryminalni analizując sprawy o podobnym charakterze z ostatniego czasu zauważyli pewne podobieństwa. Sprawcy działali zawsze w podobny sposób, aby dostać się do wnętrza wytypowanych miejsc wybijali szyby w drzwiach wejściowych i wystawowych bądź podważali drzwi. Ich łupem padały pozostawione w lokalach pieniądze oraz sprzęt elektroniczny.

Śledczy na tej podstawie zweryfikowali zebrane dowody i ślady, które zostały zabezpieczone na miejscach zdarzeń. Przeanalizowali także zapisy kamer monitoringu, które to pozwoliły policjantom ustalić wizerunki sprawców odpowiedzialnych za te przestępstwa.

Mężczyźni w wieku 19 i 20 lat zostali zatrzymani w swoich miejscach zamieszkania. Jak relacjonują policjanci, obaj byli wyraźnie zaskoczeni niespodziewaną wizytą funkcjonariuszy. Zatrzymanie było możliwe dzięki wieloetapowej i precyzyjnie prowadzonej pracy operacyjnej.

Sprawcy działali głównie nocą, typując obiekty pozbawione w danym momencie obsługi. Włamywali się do sklepów, restauracji, salonów fryzjerskich, optycznych oraz aptek. Ich łupem padały przede wszystkim pieniądze, a także sprzęt elektroniczny, którego łączna wartość – wraz z innymi skradzionymi przedmiotami – wynosi ponad 40 tysięcy złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym łącznie 12 zarzutów – 10 dotyczących kradzieży z włamaniem oraz 2 usiłowania kradzieży z włamaniem. Przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.