Policjanci z Kłecka zatrzymali 16-latka do wyłudzeń pieniędzy metodą na BLIK-a Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Współpraca dzielnicowych z Kłecka z byłym już policjantem z warszawskiej Woli (KRP IV) zaowocowała zatrzymaniem 16-latka podejrzewanego o udział w oszustwach metodą "na BLIK-a". Chłopak został ujęty w trakcie wypłat pieniędzy z bankomatu. Dzielnicowi zabezpieczyli przy nim ponad 9 tys. zł. Materiały zgromadzone w tym postępowaniu zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kłecku w wyniku współpracy podjętej z emerytowanym policjantem z Warszawy zatrzymali 16-latka do spraw wyłudzeń pieniędzy metodą "na BLIK-a".

Do zdarzenia doszło w sobotę, 22 listopada 2025 roku, w Kłecku. Policjanci z Kłecka zostali zaalarmowani przez kolegów z Warszawy, że przyjmują zawiadomienie o oszustwie „na Blika”, gdzie do przestępstw ma dochodzić przy bankomacie w Kłecku. Funkcjonariusze udali się na miejsce, gdzie w pobliżu bankomatu zauważyli młodą osobę, która na wich widok zaczęła zachowywać się nerwowo. Chłopak po chwili zaczął biec, policjanci dogonili go pieszo i zatrzymali.

Ustalono, że zatrzymany działał jako tzw. odbierak. To osoba, która fizycznie wypłaca pieniądze i przekazuje je dalej w ramach zorganizowanej struktury przestępczej. Pieniądze, które wypłacał, pochodziły z przestępstw, których ofiarami padają mniej czujni użytkownicy Internetu.

Policjanci zabezpieczyli przy chłopaku oraz w jego mieszkaniu ponad 9 tys. zł, telefon oraz laptop. W tej sprawie trwają dalsze czynności, mające na celu ustalenie pełnego zakresu działalności nastolatka oraz zidentyfikowanie innych osób zamieszanych w ten proceder.

Po wykonaniu czynności 16-latek został przekazany pod opiekę rodzicom.

Sprawą zajmują się obecnie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Materiały zgromadzone w tym postępowaniu zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Jak nie dać się oszukać?

Policja radzi, jak zachować bezpieczeństwo i nie stracić pieniędzy:

Zanim prześlesz wygenerowany kod BLIK upewnij się, że to nie oszust prosi o pożyczkę. Zadzwoń do osoby, od której otrzymałeś wiadomość.

Zanim potwierdzisz transakcję BLIK-iem zwróć uwagę, gdzie twoje pieniądze będą wypłacane i potwierdź telefonicznie, czy ta osoba faktycznie się tam znajduje. Przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzisz transakcji.

Stosuj dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej będzie je przejąć – w takim przypadku zalogowanie się wymaga potwierdzenia np. SMS).