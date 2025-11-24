Szczęśliwy finał poszukiwań seniorki Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Intensywne czynności poszukiwawcze zaowocowały szybkim odnalezieniem zaginionej 81-latki. Schorowana kobieta wyszła z domu i nie było z nią żadnego kontaktu. Policjanci znaleźli ją na dukcie w kompleksie leśnym zaplataną w gałęzie. Dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu mundurowych nie doszło do tragedii.

Podczas poszukiwań czas odgrywa kluczową rolę, a każda minuta jest na wagę złota. Policjanci, którzy wielokrotnie odnajdywali osoby zaginione doskonale wiedza o tym, że w sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie należy działać natychmiast. Tym razem szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 81-letniej kobiety w gminie Brąszewice.

W czwartek, 20 listopada 2025 roku, około godziny 19:30 dyżurny sieradzkiej policji otrzymał informację o seniorce, która 3 godziny wcześniej wyszła z domu i nie było z nią kontaktu. Stan zdrowia kobiety, pora nocna oraz panująca niska temperatura wskazywały na to, że może znajdować się ona w sytuacji zagrażającej jej zdrowiu i życiu. Z uwagi na to Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu zarządził alarm w jednostce. W poszukiwania zaangażowano jak największą liczbę funkcjonariuszy, w tym również policyjnego przewodnika z psem tropiącym. Do działań włączyli się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy ochotnicy z kilku okolicznych jednostek. Zadysponowano również drona z kamerą termowizyjną. Nie tracąc ani chwili rozpoczęto poszukiwania schorowanej 81-latki.

Niedaleko miejsca zamieszkania znaleziony został rower oraz rzeczy należące do seniorki. Policjanci znając rysopis zaginionej, dokładnie przeszukiwali znajdujący się w pobliżu rozległy kompleks leśny. Po około trzech godzinach od rozpoczęcia poszukiwań sieradzcy kryminalni, na dukcie leśnym odnaleźli leżącą, zaplątaną w gałęzie seniorkę. Kobieta była przytomna lecz zdezorientowana. Niska temperatura otoczenia spowodowała jej znaczne wyziębienie. Policjanci zaopiekowali się seniorką, a następnie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście pomoc przyszła na czas.

Apelujemy, aby wzmóc czujność nad osobami, za które jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie tymi, które ze względu na wiek czy różne schorzenia mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie.

Pamiętajmy, aby nigdy nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby. Prosimy również mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby starsze, które mogą wymagać pomocy oraz o niezwłoczne informowanie służb w przypadku zauważenia kogoś w sytuacji zagrożenia.