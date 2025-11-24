Spin policyjny pies tropiący wraz z przewodnikiem dotarli na czas Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj W miniony piątek policjant z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadził dwie interwencje ratujące życie, odpowiadając na zgłoszenia dotyczące osoby zaginionej oraz osoby w kryzysie emocjonalnym.

Spin wraz z przewodnikiem minionej doby dwukrotnie potwierdzili gotowość do szybkiej reakcji w sytuacjach wysokiego ryzyka. Pierwsza interwencja dotyczyła poszukiwań 50-latka, który oddalił się z placówki medycznej, z zagrożeniem życia. Dzięki natychmiastowej mobilizacji sił oraz wykorzystaniu psa służbowego, w trudnych warunkach atmosferycznych – temperatura na dworze wynosiła minus trzy stopnie, udało się zlokalizować poszukiwanego. Mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego i trafił do szpitala.

Policjant podjął również działania w przypadku zgłoszenia dotyczącego osoby znajdującej się w poważnym kryzysie psychicznym. Dzięki profesjonalnej, spokojnej i empatycznej postawie oraz współpracy z rodziną, udało się uspokoić sytuację i zabezpieczyć osobę. Funkcjonariusz po tym, jak udało mu się nawiązać kontakt telefoniczny z kobietą w kryzysie za namową policjanta wróciła do domu. Zgodziła się ona na przewiezienie do placówki medycznej w celu uzyskania niezbędnej pomocy specjalistycznej.

Nie wahaj się dzwonić pod numer 112, gdy życie lub zdrowie jest zagrożone.