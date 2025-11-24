Odpowie za oszustwa przy wynajmie mieszkań Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na Przymorzu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa. 53-latek wynajmował mieszkania, nie płacił za nie należnego czynszu, a następnie uciekał. Działając w ten sposób, naraził pokrzywdzonych na straty w wysokości ponad 57 tys. zł. Dodatkowo podejrzany odpowie za oszustwo podczas sprzedaży telefonu. Za trzy z tych przestępstw zarzuty usłyszała też 46-letnia żona gdańszczanina. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Do policjantów z komisariatu na Przymorzu zgłosił się mieszkaniec Gdańska, który zawiadomił, że wynajął mieszkanie przy ul. Jagiellońskiej mężczyźnie, który przez dziesięć miesięcy nie płacił ustalonego czynszu. Sprawca, podczas gdy zajmował lokal ze swoją rodziną, zdewastował też mieszkanie, a następnie spakował się i wyprowadził. Pokrzywdzony wycenił straty na ponad 39 tys. zł . Analizując tę sprawę policjanci ustalili, że ten sam sprawca w podobny sposób oszukał jeszcze trzech innych właścicieli mieszkań na Przymorzu i na Zaspie. Wśród pokrzywdzonych działalnością mężczyzny był również obywatel Ukrainy, od którego sprawca pobrał zaliczkę w wysokości 915 zł, a następnie nie wywiązał się z umowy podczas sprzedaży telefonu.

Na skutek podjętych czynności policjanci z komisariatu na Przymorzu ustalili miejsce pobytu podejrzanego o te przestępstwa. W czwartek weszli do jednego z mieszkań przy ul. Kaczyńskiego i zatrzymali 53-latka. Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów za popełnione oszustwa w warunkach recydywy i narażenie pokrzywdzonych na łączne straty ponad 58 tys. zł. Za trzy z tych przestępstw zarzuty usłyszała także 46-letnia żona gdańszczanina.

Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.