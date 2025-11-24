Wschowski policjant odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi–Zasłużony Dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Aspirant Łukasz Pieprzyk ze wschowskiej komendy został uhonorowany za wyjątkową służbę drugiemu człowiekowi – regularne oddawanie krwi oraz promowanie akcji krwiodawstwa. Policjant został odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

W sobotę, 22 listopada br., w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia resortowych odznaczeń Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wśród tegorocznych wyróżnionych znalazł się funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji we Wschowie - aspirant Łukasz Pieprzyk, który od lat aktywnie angażuje się w promocję honorowego krwiodawstwa.

Odznaczenie to jest jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych osobom, które poprzez wieloletnie i ofiarne oddawanie krwi oraz działalność na rzecz jej popularyzacji wniosły szczególny wkład w ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Otrzymują je najbardziej zasłużeni dawcy, stale wspierający ideę niesienia bezinteresownej pomocy.

Aspirant Łukasz Pieprzyk został uhonorowany za szczególne zaangażowanie w działania promujące honorowe krwiodawstwo, wielokrotne ofiarowanie krwi ratującej życie, kształtowanie postaw prospołecznych oraz konsekwentne budowanie pozytywnych wzorców służby drugiemu człowiekowi. Jego praca oraz nieustająca gotowość do niesienia pomocy stanowią przykład oddania misji, która od lat stanowi fundament honorowego krwiodawstwa.

Uroczystość miała dodatkowy, szczególny charakter – odbyła się w roku Jubileuszu 90-lecia Krwiodawstwa w Polsce. To właśnie w takim symbolicznym czasie szczególnie docenia się tych, którzy swoją postawą nieprzerwanie wspierają system ochrony zdrowia i przyczyniają się do ratowania ludzkiego życia.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za niesienie dobra tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.