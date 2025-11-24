Nielegalna uprawa konopi zlikwidowana przez człuchowskich policjantów Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie zatrzymali 37-letniego mieszkańca gminy Debrzno i 38-letniego mieszkańca Bydgoszczy, którzy w budynku mieszkalnym na terenie gminy Debrzno nielegalnie uprawiali konopie. Funkcjonariusze zabezpieczyli krzewy, z których można było pozyskać znaczną ilość środków odurzających, ponad 16 kilogramów narkotyków w postaci suszu roślinnego, a także przyrządy wykorzystywane w nielegalnym procederze. Obaj zatrzymani mężczyźni decyzją sądu zostali aresztowani. Grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

W minioną środę dyżurny człuchowskiej komendy odebrał zgłoszenie, że z komina domu mieszkalnego znajdującego się na terenie gminy Debrzno wydobywają się płomienie ognia. Na miejsce zdarzenia skierowany został patrol. Policjanci przybyli na posesję przed innymi służbami i natychmiast pobiegli do budynku, by dotrzeć do osób w nim przebywających oraz udzielić im pomocy.

Po wejściu do środka dołączyli do nich strażacy. W domu przebywało dwóch mężczyzn. Jeden z nich na widok mundurowych wyraźnie się zdenerwował. Uwagę funkcjonariuszy przykuł panujący bałagan, porozrzucane rzeczy i dobrze zabezpieczone drzwi do jednego z pomieszczeń. Gdy zauważyli butelkę wypełnioną suszem roślinnym o charakterystycznym wyglądzie i barwie, nie mieli wątpliwości, że natrafili na miejsce, gdzie dochodzi do przestępczego procederu. Lokatorzy budynku zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem dopuszczenia się przestępstw narkotykowych.

Tego samego i w kolejnych dniach nad sprawą intensywnie pracowali kryminalni, dochodzeniowcy i technik kryminalistyki, którzy przeprowadzili oględziny nielegalnej uprawy konopi, zabezpieczyli ponad 16 kilogramów suszu roślinnego i przyrządy wykorzystywane do wytwarzania środków odurzających, a także zebrali dowody, które pozwoliły na przedstawienie zarzutów 37 -letniemu mieszkańcowi gminy Debrzno i 38-letniemu mieszkańcowi Bydgoszczy. Na wniosek Policji obaj mężczyźni zostali aresztowani, pierwszy na okres 3 miesięcy, drugi na 2 miesiące.