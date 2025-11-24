15-latek pędził hulajnogą elektryczną środkiem jezdni Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z koszalińskiej drogówki namierzyli kierującego hulajnogą elektryczną, który nie tylko jechał środkiem jezdni i bez wymaganych uprawnień, ale także poruszał się z rażąco nadmierną prędkością. Zachowanie nastolatka zostało zarejestrowane policyjnym wideorejestratorem. Finał brawurowej jazdy zakończy się w sądzie rodzinnym.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hulajnogą elektryczną. Okazało się, że za kierownicą jednośladu znajduje się 15-latek.

Mundurowi ustalili, że nie posiada on wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą, a prędkość z jaką się poruszał przekraczała dopuszczalny limit, aż o 32 km/h. Nieletni został przekazany pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach brawurowej jazdy.

Policja apeluje do rodziców, by interesowali się tym, jak i czym poruszają się ich dzieci. Przypomina też, że hulajnogi mają jasno określone przepisy – mogą jeździć tylko po wyznaczonych drogach, a ich prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h.

Ten wieczór mógł zakończyć się dramatem. Na szczęście interwencja policjantów zapobiegła nieszczęściu. Historia 15-latka powinna być przestrogą dla wszystkich młodych ludzi - brawura i lekkomyślność na drodze mają swoją cenę.